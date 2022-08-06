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Стало известно о состоянии замглавы администрации Новой Каховки после покушения

Стремоусов: замглавы администрации Новой Каховки в Херсонской области Гура находится в реанимации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Виталий Гур находится в реанимации после покушения на него. Об этом рассказал 6 августа замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Находится в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации. Смерть не подтверждаем», — заявил Стремоусов ТАСС.

О покушении на Гура стало известно ранее в субботу. По данным источника, нападение произошло у дома, где проживал Гур. Неизвестные выстрелили в него, предположительно, из пистолета Макарова.

4 августа сотрудники правоохранительных органов Бердянска задержали мужчину, подложившего взрывное устройство под автомобиль главы военно-гражданской администрации города Александра Сауленко. Он признался, что совершить теракт его подговорил куратор Службы безопасности Украины (СБУ).

11 июля сообщалось, что украинская сторона совершила попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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