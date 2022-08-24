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В Запорожской области в результате подрыва авто погиб глава ВГА Михайловки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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В результате подрыва автомобиля в Запорожской области погиб глава военно-гражданской администрации (ВГА) Михайловки Иван Сушко. Об этом 24 августа сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

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«Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА Михайловки Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 14 августа, мэр Бердянска Александр Сауленко заявил, что предотвращенное на него покушение в начале августа напрямую курировала Служба безопасности Украины (СБУ). Готовящееся покушение на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Бердянска Сауленко было пресечено 4 августа.

6 августа сообщалось, что заместитель главы администрации Новой Каховки в Херсонской области Виталий Гура скончался в результате покушения. Нападение на Гура произошло возле его дома. Преступники стреляли в него, предположительно, из пистолета Макарова.

22 мая мэр города Энергодар Запорожской области Украины Андрей Шевчик и два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. По данным местных правоохранительных органов, в адрес мэра неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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