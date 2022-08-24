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Задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Главное

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по статье о дискредитации ВС России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Утром 24 августа бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали правоохранительные службы, в его квартире были проведены обыски. Кадры задержания экс-чиновника, а также подробности о случившемся — в материале «Известий».

Причины задержания Ройзмана

В правоохранительных органах сообщили, что Ройзман был задержан по делу о дискредитации Вооруженных cил России (ВС РФ).

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«Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии», — сообщил источник ТАСС.

Сам Ройзман также заявил, что задержание произошло в связи с уголовным делом о дискредитации ВС РФ.

«Статья 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Дело в Москве», — сказал он из окна квартиры собравшимся у его дома журналистам.

Когда экс-мэра выводили из его квартиры, Ройзман добавил, что его, скорее всего, этапируют в столицу.

«Судя по всему, этапируют», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Помощница Ройзмана Лейла Гусейнова также подтвердила «Известиям» его задержание. По ее словам, в рамках расследования действий бывшего мэра Екатеринбурга правоохранительные органы собираются провести следственные действия в помещениях, занимаемых благотворительным фондом Ройзмана и частным музеем Невьянской иконы.

Как заявила журналистам юрист Юлия Федотова, защищавшая Ройзмана по административным делам, бывший мэр Екатеринбурга не может быть заключен под арест, потому что статья о дискредитации ВС РФ, фигурантом которой он стал, этого не предусматривает.

Обыски в квартире Ройзмана

Силовики провели обыски в квартире Ройзмана. Правоохранители изъяли у бывшего мэра Екатеринбурга технику.

На кадрах с места событий видно, как полицейские выносят из квартиры наполовину заполненный пакет и коробку с компьютером.

Как сообщили в силовых структурах ТАСС, также сотрудники правоохранительных органов изъяли в квартире смартфон и загранпаспорт Ройзмана.

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«Изъяты смартфон, моноблок, флешки, рукописные записи, диски, заграничный паспорт, военный билет», — рассказал один из сотрудников.

В свою очередь адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов заявил журналистам, что защита опротестует действия правоохранительных органов, не допустивших адвоката в квартиру.

«Мы будем признавать все следственные действия, произведенные в отсутствие защитника, который прибыл, но которого фактически не допускают, незаконными. У нас три варианта обжалования: либо через вышестоящее руководство, либо через прокуратуру или суд. Думаю, в ближайшее время мы это сделаем», — сказал адвокат.

Между тем спустя несколько часов адвоката пустили в квартиру, сообщил корреспондент «Интерфакса».

Предыдущие задержания и штрафы Ройзмана

В 2022 году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по ст. 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Также он был оштрафован на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.

В марте бывший мэр Екатеринбурга получил от полиции административные протоколы за участие в незаконных акциях. В мае Ройзман был арестован на девять суток за организацию незаконной акции 31 января.

В 2021 году Ройзман также несколько раз участвовал в несанкционированных акциях в Москве и Екатеринбурге. За это его суммарно оштрафовали на 60 тыс. рублей. Суд признавал Ройзмана виновным в организации несогласованных акций и назначал административный арест на девять суток. По итогам рассмотрения апелляций срок ареста был сокращен до одних суток.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. После госслужбы был сотрудником радиостанции, занимался общественной деятельностью.

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