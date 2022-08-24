В Великобритании из-за экономии воды запретили использовать поливочные шланги

После самого засушливого июля за всю историю наблюдений в Великобритании уровень воды в реках и водохранилищах страны намного ниже обычного. В этой связи компания Thames Water, снабжающая водой Лондон и графства Южной Англии объявила о введении запрета на использование поливочных шлангов в целях экономии.

«Со среды, 24 августа, мы вводим запрет на использование шлангов для всех клиентов, которым мы поставляем воду, даже если мы не выставляем вам счета напрямую. Это относится ко всем жителям районов, показанных на карте», — говорится на сайте компании.

В Thames Water добавили, что люди экономят, где возможно, а ближайшие прогнозы не утешительны — дождей не будет, поэтому запрет на расточительное пользование водой посредством шлангов — это посильная мера для будущего в условиях засушливой погоды и для окружающей среды.

Экономить компания предлагает с помощью замены поливочного шланга, использующего большой объем воды для полива сада, участка, растений, наполнения бассейна, гидромассажной ванны, мойки авто, окон, стен, дорожек, искусственного газона или водных боев с водными горками. Заменить шланг можно на водопроводную воду из лейки или ведра. Запрет распространяется на шланги и возможные насадки: разбрызгиватели и струйные мойки.

Исключение в компании предусмотрено только для клиентов с проблемами мобильности, которым сложно справляться с ведрами и лейками. Они могут продолжать использовать шланг, но с повышенной ответственностью и экономией воды, отметили в Thames Water.

Ранее компании Manx Water, Welsh Water, Southern Water and South East Water уже ввели запрет на использование шлангов. Yorkshire Water введет его с 26 августа. Компания South West Water ввела запрет с 23 августа, который коснулся Корнуолла и небольшой части Девона. Общее число британцев, которым придется жестко экономить воду, по данным Daily Mail, может достичь 24 миллионов.

23 августа газета Morning Advertiser предупредила, что в Великобритании свыше 70% пабов, вероятнее всего, не смогут пережить скачок цен на электроэнергию и, как следствие, закроются к зиме.

26 июля Daily Express сообщала, что половина британских закусочных с традиционным для королевства блюдом «рыба и чипсы» оказалась под угрозой закрытия. Резкий рост цен на продукты и энергоносители может заставить половину из 10,5 тыс. заведений закрыться или предлагать гостям дешевые продукты.

26 июля читатели Daily Mail возмутились планами властей Великобритании призвать граждан экономить температуру в домах зимой и выключать свет, чтобы избежать массового отключения электроэнергии. По данным издания, меры правительства по преодолению энергетического кризиса этой зимой будут включать призывы к населению сократить потребление энергии в случае нехватки электроэнергии или газа.