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В Великобритании из-за экономии воды запретили использовать поливочные шланги

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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Ulrich Niehoff
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После самого засушливого июля за всю историю наблюдений в Великобритании уровень воды в реках и водохранилищах страны намного ниже обычного. В этой связи компания Thames Water, снабжающая водой Лондон и графства Южной Англии объявила о введении запрета на использование поливочных шлангов в целях экономии.

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«Со среды, 24 августа, мы вводим запрет на использование шлангов для всех клиентов, которым мы поставляем воду, даже если мы не выставляем вам счета напрямую. Это относится ко всем жителям районов, показанных на карте», — говорится на сайте компании.

В Thames Water добавили, что люди экономят, где возможно, а ближайшие прогнозы не утешительны — дождей не будет, поэтому запрет на расточительное пользование водой посредством шлангов — это посильная мера для будущего в условиях засушливой погоды и для окружающей среды.

Экономить компания предлагает с помощью замены поливочного шланга, использующего большой объем воды для полива сада, участка, растений, наполнения бассейна, гидромассажной ванны, мойки авто, окон, стен, дорожек, искусственного газона или водных боев с водными горками. Заменить шланг можно на водопроводную воду из лейки или ведра. Запрет распространяется на шланги и возможные насадки: разбрызгиватели и струйные мойки.

Исключение в компании предусмотрено только для клиентов с проблемами мобильности, которым сложно справляться с ведрами и лейками. Они могут продолжать использовать шланг, но с повышенной ответственностью и экономией воды, отметили в Thames Water.

Ранее компании Manx Water, Welsh Water, Southern Water and South East Water уже ввели запрет на использование шлангов. Yorkshire Water введет его с 26 августа. Компания South West Water ввела запрет с 23 августа, который коснулся Корнуолла и небольшой части Девона. Общее число британцев, которым придется жестко экономить воду, по данным Daily Mail, может достичь 24 миллионов.

23 августа газета Morning Advertiser предупредила, что в Великобритании свыше 70% пабов, вероятнее всего, не смогут пережить скачок цен на электроэнергию и, как следствие, закроются к зиме.

26 июля Daily Express сообщала, что половина британских закусочных с традиционным для королевства блюдом «рыба и чипсы» оказалась под угрозой закрытия. Резкий рост цен на продукты и энергоносители может заставить половину из 10,5 тыс. заведений закрыться или предлагать гостям дешевые продукты.

26 июля читатели Daily Mail возмутились планами властей Великобритании призвать граждан экономить температуру в домах зимой и выключать свет, чтобы избежать массового отключения электроэнергии. По данным издания, меры правительства по преодолению энергетического кризиса этой зимой будут включать призывы к населению сократить потребление энергии в случае нехватки электроэнергии или газа.

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