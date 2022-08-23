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В Британии допустили закрытие 70% пабов из-за роста цен на электричество

Morning Advertiser: в Британии более 70% пабов могут не пережить роста цен на электроэнергию
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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
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В Великобритании свыше 70% пабов, вероятнее всего, не смогут пережить скачок цен на электроэнергию и, как следствие, закроются к зиме, пишет 23 августа газета Morning Advertiser.

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По данным издания, более 65% респондентов заявили о двукратном росте платежей. Еще 30% доложили о скачке в 200%, а 8% — о 500%. Во избежание закрытия владельцы пабов просят помощи у правительства в преодолении кризиса. По словам одного из них, властям необходимо срочно вмешаться.

«Почти три четверти пабов вряд ли переживут зиму, если не будут приняты меры для решения энергетического кризиса», — подчеркнул другой респондент.

21 августа британская газета Daily Mail со ссылкой на прогноз консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione предрекла Соединенному Королевству средний годовой счет за электричество в размере £6 тыс. ($7,1 тыс.) уже в апреле 2023 года.

Отмечается, что в апреле текущего года размер среднего счета увеличился на 54% и достиг рекордного показателя в £1,97 тыс. ($2,4 тыс.). В октябре 2022 года средний счет за электроэнергию увеличится до £3,6 тыс. ($4,2 тыс.).

9 августа появилась информация о том, что власти Великобритании готовятся к «зимнему сценарию» на тот случай, если на фоне холодной погоды будет наблюдаться дефицит газа. При таких обстоятельствах в стране произойдет организованное отключение электроэнергии не только на промышленных объектах, но и в домохозяйствах.

26 июля читатели Daily Mail возмутились планами властей Великобритании призвать граждан экономить температуру в домах зимой и выключать свет, чтобы избежать массового отключения электроэнергии. По данным издания, меры правительства по преодолению энергетического кризиса этой зимой будут включать призывы к населению сократить потребление энергии в случае нехватки электроэнергии или газа.

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