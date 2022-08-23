В Риге демонтировали три скульптуры солдат памятника советским воинам

Три фигуры солдат Советской армии, входящие в состав памятника Освободителям Риги в парке Победы, демонтировали 23 августа, передает портал Delfi.

В сообщении также отмечают, что техника демонтирует главный элемент памятника — женскую фигуру, однако центральный обелиск пока что остается нетронутым.

«Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, установлены заборы. Забор вокруг территории значительно ограничивает видимость ведущихся строительных работ», — сообщили в издании.

По информации портала, памятник планируют снести до 15 ноября 2022 года. Сумма расходов на демонтаж составляет €2,1 млн.

Подготовительные работы по демонтажу памятника начались накануне. В тот день порядка 50 протестующих собрались в рижском парке Победы, однако большую часть из них разогнала полиция. Еще двух активистов задержали.

3 августа мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник освободителям будет разобран и утилизирован, так как, по его словам, Музей оккупации не признал ни один из фрагментов памятника художественной ценностью. При этом в самом учреждении на следующий день заявили, что не давали такой оценки.

23 августа по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника. В СК указали, что такие действия направлены против интересов России в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом.

В тот же день сенатор Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что таким образом прибалтийские страны уничтожают свое прошлое, которое дало им возможность развиваться. Как считает сенатор, через несколько десятилетий, когда в прибалтийских странах будет новое руководство, многое из того, что сейчас действующие власти разрушают, будет восстанавливаться.