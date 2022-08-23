Украинские военные разместили склады оружия в подвалах жилого дома Харькова

Вооруженные силу Украины (ВСУ) оборудовали в подвале жилого многоквартирного дома в Харькове склады вооружения и боеприпасов. Об этом сообщил 23 августа начальник Национального центра управления обороной РФ — руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове в подвальных помещениях жилого многоэтажного дома (проспект Победы) украинские подразделения разместили склады вооружения и боеприпасов, при этом мирным жителям запрещено покидать свои дома», — рассказал Мизинцев, подчеркнув, что ВСУ фактически используют мирное население в качестве живого щита.

Он также отметил, что ВСУ разместили свой личный состав в здании школы в поселке Берестовеньки Харьковской области. А по периметру и на прилегающей территории образовательного учреждения ВСУ разместили большое количество военной техники.

«(ВСУ. — Ред.) оборудовали позиции артиллерии и РСЗО, из которых обстреливают позиции Вооруженных сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах объектов гражданской инфраструктуры», — добавил Мизинцев.

18 августа сообщалось, что в Харькове в общежитии университета на улице Отакара Яроша также находятся подразделения ВСУ, где оборудован склад боеприпасов, а на прилегающей территории размещено большое количество бронетехники.

15 августа Мизинцев рассказал, что ВСУ разместили в одной из школ Славянска Донецкой Народной Республики бронетехнику и РСЗО.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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