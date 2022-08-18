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Националисты оборудовали опорный пункт в здании училища в Николаеве

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Украинские нацоналисты оборудовали опорный пункт в промышленном училище в Николаеве. Об этом 18 августа заявили в Минобороны РФ.

«В Николаеве в здании промышленного профессионального училища (ул. Винграновского) националисты оборудовали казарму и опорный пункт, на подступах к учреждению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют гражданские объекты в военных целях и в других населенных пунктах. Так, по данным российского оборонного ведомства, в Харькове, в общежитии университета на улице Отакара Яроша находятся подразделения ВСУ, оборудован склад боеприпасов, на прилегающей территории большое количество бронетехники.

«В Днепре на территории частных домовладений (ул. Торговая) украинские военнослужащие разместили позиции тяжелой бронетехники и склады боеприпасов, при этом эвакуация гражданского населения из данного района не проводилась», — отметили в Минобороны.

В подконтрольных Киеву населенных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР) также зафиксировано использование гражданских объектов в военных целях.

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