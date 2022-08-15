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МО РФ сообщило о размещении бронетехники ВСУ в школе в Славянске

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Славянске в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские военные разместили в школе бронетехнику и реактивную систему залпового огня (РСЗО), сообщили в Минобороны РФ 15 августа.

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«В Славянске в школе № 8 (ул. Торская) украинские вооруженные формирования (ВФУ) разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, провоцируя ответный огонь подразделений Вооруженных сил России и народной милиции ДНР», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что ВФУ запрещают мирным жителям покидать свои дома, фактически используя их так в качестве «живого щита».

Кроме того, по информации ведомства, подразделения вооруженных сил Украины в детском саду Авдеевки выставили по периметру блокпосты, заминировав подходы к учреждению. В Артемовске боевики националистических батальонов оборудовали в школе опорный пункт, склад боеприпасов, разместив на прилегающей территории артиллерию и РСЗО. В Николаевке в детском саду так же находятся украинские военные, уточнили в Минобороны РФ.

«Подобные действия киевских властей в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам простых граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права», — подчеркнули в министерстве.

Минобороны РФ неоднократно сообщало о размещении вооружения ВФУ в учебных заведениях. Так, 30 июля стало известно, что украинские военные расположили на территории колледжа в Харькове РСЗО. Также украинские националисты оборудовали опорный пункт в педагогическом училище в Артемовске ДНР.

До этого, 21 июля, сообщалось, что подразделения украинской территориальной обороны в Харькове дислоцировались на территории экономического университета.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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