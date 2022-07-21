В Харькове подразделения теробороны заняли территорию университета

Подразделения украинской территориальной обороны в Харькове дислоцировались на территории Национального экономического университета имени Семена Кузнецова на проспекте Науки, грубо нарушим режим норм международного гуманитарного права. Об этом сообщили 21 июля в Министерстве обороны РФ.

«На территории университета оборудован склад боеприпасов, при этом, эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась», — указали в военном ведомстве.

В свою очередь в Днепре военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали опорный пункт в школе № 23 на проспекте Яворницкого, при этом рядом с учебным заведением они разместили там свою артиллерию и бронетехнику.

Другими своими пунктами размещения вооруженные украинские формирования, рассказали в Минобороны, выбрали верхние и нижние этажи многоэтажных жилых домов в Краматорске Донецкой Народной Республики (ДНР) на бульваре Машиностроителей.

«Оборудованы огневые позиции и снайперские точки, во дворах размещены реактивные системы залпового огня (РСЗО), при этом, боевики удерживают местных жителей в своих квартирах, фактически используя их в качестве «живого щита», — говорится в заявлении.

Ведомство отмечает, что данные факты до сих пор остаются без внимания международных организаций.

4 июля начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ установили военную технику в жилых домах города Харькова и не позволяют мирным гражданам эвакуироваться в безопасные районы.

28 июня Минобороны России сообщило, что украинские военные оборудовали боевые позиции в медучреждениях в ДНР. Отмечалось, что ВСУ оборудовали огневые позиции и снайперские точки, заминировали подходы к учреждениям. Местное население об этом не уведомлено, добавили в ведомстве.

18 июня Мизинцев рассказал, что украинские боевики размещают свои опорные пункты, тяжелое вооружение и технику в школах Одессы, Торецка, а также Никополя.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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