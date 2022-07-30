Вооруженные формирования Украины (ВФУ) разместили на территории колледжа в Харькове реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом 30 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове на территории машиностроительного колледжа (ул. Генерала Момота) размещены боевики украинских вооруженных формирований, РСЗО и артиллерия, подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — сказал он.

Кроме того, украинские националисты оборудовали опорный пункт и разместили военную технику в педагогическом училище в Артемовске Донецкой Народной Республики (ДНР). Также Мизинцев рассказал, что в агротехническом колледже в Измаиле Одесской области дислоцируются украинские подразделения теробороны, при этом на подступах к заведению находятся блокпосты и огневые точки.

«Данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права», — подчеркнул он.

Минобороны РФ неоднократно сообщало о размещении вооружения ВФУ в учебных заведениях. Так, 23 июля Мизинцев заявил, что националисты батальона «Правый Сектор» (экстремистская организация, запрещена в России) разместили в школе поселка Нью-Йорк в ДНР РСЗО. Он уточнял, что в подвале учреждения удерживаются жители близлежащих домов.

До этого, 21 июля, стало известно, что подразделения украинской территориальной обороны в Харькове дислоцировались на территории экономического университета.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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