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В ДНР показали взрывное устройство планировавшего теракт диверсанта

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Фото: МГБ ДНР
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В министерстве госбезопасности (МГБ) Донецкой Народной Республики (ДНР) 23 августа журналистам показали самодельное взрывное устройство, сделанное украинским диверсантом. Подготовленный в Чехии боевик планировал теракт в Донецке, рассказал пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.

Кроме того, участникам продемонстрировали паспорт мужчины, планировавшего диверсию.

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Ранее в этот день о предотвращении данного теракта в ДНР сообщило республиканское министерство госбезопасности.

Позже диверсант рассказал, что с ним связался человек из фирмы, который обеспечивал переезд из Украины в Чехию, и предложил под предлогом экскурсии посетить военно-гражданский полигон.

«На встрече он представился работником украинской спецслужбы и сказал, что я могу не просто посмотреть, но и поучаствовать. Привез на полигон, договорился с инструкторами, они были одеты в военную форму. Посещали занятия на полигоне, стрельба из автоматов и закладка взрывных устройств», — сообщил Карпенко журналистам.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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