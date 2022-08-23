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Готовивший теракт в ДНР в день референдума прошел подготовку в Чехии

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Завербованный Киевом диверсант Евгений Карпенко, планировавший совершить теракт в Донецкой Народной Республике (ДНР) во время референдума по вхождению в состав России, рассказал 23 августа, что проходил обучение на полигоне в Чехии.

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По словам диверсанта, с ним связался человек из фирмы, который обеспечивал переезд из Украины в Чехию и предложил под предлогом экскурсии посетить военно-гражданский полигон.

«На встрече он представился работником украинской спецслужбы и сказал, что я могу не просто посмотреть, но и поучаствовать. Привез на полигон, договорился с инструкторами, они были одеты в военную форму. Посещали занятия на полигоне, стрельба из автоматов и закладка взрывных устройств», — сообщил Карпенко журналистам.

Ранее в этот день о предотвращении данного теракта в ДНР сообщило республиканское министерство госбезопасности (МГБ).

До этого, 27 июля, глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил, что референдум о вхождении республики в состав России может пройти в середине сентября. По его словам, голосование лучше назначить на один день с плебисцитом по тому же вопросу в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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