В Одессе отложили принятие решения по сносу памятника Екатерине II

Историко-топонимическая комиссия Одессы вновь не смогла принять решение по вопросу сноса установленного в центре города памятника российской императрице Екатерине II. Об этом сообщило 23 августа местное издание «Думская».

По информации издания, юридический департамент мэрии так и не выяснил, имеет ли администрация города право принять соответствующее решение или нет. Поэтому комиссия «решила снова отложить этот вопрос в долгий ящик», указано в сообщении.

17 августа украинское издание «Страна» сообщило, что минкульт Украины поддержал идею демонтировать памятник Екатерине II. Отмечалось, что глава украинского министерства Александр Ткаченко указал, что окончательное решение о сносе монумента останется за одесскими депутатами.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский направил в Одесский городской совет петицию о сносе памятника Екатерине II. Он рассмотрел две петиции, которые набрали больше 25 тыс. подписей от граждан Украины.

В одной из них говорится о сносе монумента российской императрице, в другой выдвигалось предложение о его замене на статую порноактера Билли Херрингтона (она также была направлена в городской совет Одессы).

12 августа стало известно, что в следующем году герб СССР на щите монумента «Родина-мать» в Киеве власти планируют заменить на государственный украинский. В этом году киевские власти будут разрабатывать план демонтажа.