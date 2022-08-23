Реклама
Прямой эфир
Общество
Дугину похоронили в Подмосковье
Мир
Президент Италии лишил госнаград российских предпринимателей и политиков
Политика
В Совфеде заявили о двуличии Макрона
Мир
В Бердянске предотвратили готовившийся украинскими спецслужбами теракт
Мир
Захарова предупредила о провокации Запада в отношении судна с украинским зерном
Общество
В СК допустили причастность нескольких человек к убийству Дарьи Дугиной
Мир
Германская оппозиция организует митинг с требованием запустить СП-2
Мир
СКР возбудил уголовное дело по факту сноса памятника Освободителям в Риге
Культура
Сериалы НВО продолжат выходить в России
Мир
Запасы нефти в США опустились до уровня 1985 года
Армия
Ракетный корабль «Мытищи» выполнил пуск «Калибра» по цели в Белом море
Мир
В Одессе отложили принятие решения по сносу памятника Екатерине II

В Одессе отложили принятие решения по сносу памятника Екатерине II

0
Фото: ТАСС/Роман Кручинин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Историко-топонимическая комиссия Одессы вновь не смогла принять решение по вопросу сноса установленного в центре города памятника российской императрице Екатерине II. Об этом сообщило 23 августа местное издание «Думская».

Противотанковые установки: демонтаж Т-34 в Нарве расколол Эстонию
Ликвидация монумента погрузила русскую общину в состояние тяжелейшего потрясения

По информации издания, юридический департамент мэрии так и не выяснил, имеет ли администрация города право принять соответствующее решение или нет. Поэтому комиссия «решила снова отложить этот вопрос в долгий ящик», указано в сообщении.

17 августа украинское издание «Страна» сообщило, что минкульт Украины поддержал идею демонтировать памятник Екатерине II. Отмечалось, что глава украинского министерства Александр Ткаченко указал, что окончательное решение о сносе монумента останется за одесскими депутатами.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский направил в Одесский городской совет петицию о сносе памятника Екатерине II. Он рассмотрел две петиции, которые набрали больше 25 тыс. подписей от граждан Украины.

В одной из них говорится о сносе монумента российской императрице, в другой выдвигалось предложение о его замене на статую порноактера Билли Херрингтона (она также была направлена в городской совет Одессы).

12 августа стало известно, что в следующем году герб СССР на щите монумента «Родина-мать» в Киеве власти планируют заменить на государственный украинский. В этом году киевские власти будут разрабатывать план демонтажа.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022