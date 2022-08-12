Герб СССР с памятника «Родина-мать» в Киеве демонтируют в 2023 году

Герб СССР на щите монумента «Родина-мать» в Киеве планируется заменить на государственный украинский в 2023 году. В этом году киевские власти будут разрабатывать план демонтажа. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщило УНИАН со ссылкой на министра культуры Украины Александр Ткаченко.

«Будем снимать серп и молот, будем осторожно переносить памятники советским «выдающимся» деятелям, но будем делать это в соответствии с законом. Мы все же европейское государство», — цитирует агенство слова министра.

Ткаченко добавил, что до конца 2022 года планируется привлечь ведущие украинские институты, чтобы выбрать наиболее приемлемый метод демонтажа советского герба. Кроме того, по словам министра, на Украине сейчас существует законодательное противоречие между чествованием памятников Второй мировой войны и борьбой с советскими символами.

25 июля стало известно, что в Киеве жители создали петицию, целью который обозначено демонтирование памятника советской партизанке Зое Космодемьянской.

Ранее, в июле, сообщалось, что большинство украинцев проголосовали по изменению символики на монументе Родина-мать в Киеве и высказались за замену герба СССР на государственный.

Кроме того, в июле петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на статую американского порноактера Билли Херрингтона набрала 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским. Автор петиции считает, что такой памятник станет популярен среди туристов, и, кроме того, это покажет, что «Украина поддерживает ЛГБТ-сообщество».

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.