Минкульт Украины одобрил идею о сносе памятника Екатерине II в Одессе

Министерство культуры и информационной политики (Минкульт) Украины поддержало идею демонтировать памятник Екатерине II в Одессе. Об этом сообщает 17 августа украинское издание «Страна».

Однако, как отметил глава украинского министерства Александр Ткаченко, решение останется за одесскими депутатами.

«У меня очевидное мнение: вряд ли его нужно оставлять. Однако это в первую очередь должно быть решение одесских депутатов с соответствующим обращением к нам. Если оно поступит — не сомневайтесь, мы дадим согласие», — заявил он.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский направил в Одесский городской совет петиции о сносе памятника Екатерине II. Он рассмотрел две петиции, которые набрали больше 25 тыс. подписей от граждан Украины.

В одной из них говорится о сносе монумента российской императрице, в другой выдвигалось предложение о его замене на статую порноактера Билли Херрингтона. В обоих случаях Зеленский переадресовал обращения в Одесский городской совет.

12 августа стало известно, что в следующем году герб СССР на щите монумента «Родина-мать» в Киеве власти планируют заменить на государственный украинский. В этом году киевские власти будут разрабатывать план демонтажа.

24 июля сообщалось, что во Львове демонтировали монумент славы Советской армии, открытый в 1970 году. Монумент славы Советской армии посвящен победе над нацизмом. Он изображает солдата и Родину-мать.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.