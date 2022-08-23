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Украина расторгла соглашение с РФ о параллельной работе энергетических систем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Киев разорвал соглашение с Россией о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем Украины и России. Об этом сообщил 23 августа представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

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«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы Объединенной энергетической системы Украины и Единой энергетической системы РФ», — написал он в своем Telegram-канале по итогам заседания кабмина.

Россия и Украина заключили соглашение о мероприятиях по обеспечению параллельной работы объединенных энергосистем двух стран в 2012 году. Документ подписывали тогдашние министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко.

Ранее в июне Украина также прекратила ряд соглашений с Россией по вопросам ядерной безопасности. Было прекращено функционирование соглашения между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности от 14 августа 2002 года. По этому соглашению ведомства обменивались информацией и сотрудничали в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

22 августа бывший глава правящей партии «Слуга народа» Украины, депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Киев должен начать воровать газ из России, который идет по газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, и продавать его самостоятельно в страны Евросоюза (ЕС). Разумков считает, что свои действия Киев должен «оправдывать» тем, что Россия добилась воссоединения Крыма, и поэтому теперь Украине можно «реквизировать» активы РФ.

В свою очередь оператор ГТС Украины (ОГТСУ) 19 августа заявил о возможности компенсировать перебои в работе газопровода «Северный поток» с помощью транзитных коридоров через Украину и Польшу. На сайте оператора сообщалось, что мощности украинской газотранспортной системы и польского маршрута более чем достаточны для обеспечения выполнения обязательств по поставкам российского газа в страны Европы. Уточняется, что Киев предлагает использовать газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», а также по трубопроводу Ямал – Европа.

17 августа ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии «Известиям» заявил: существует риск, что Украина может из солидарности с Молдавией закрыть путь движения через свою территорию российского газа, который идет туда через подконтрольную Кишиневу и Тирасполю (Приднестровье) территорию, если «Газпром» не предоставит Кишиневу возможность отсрочки платежа.

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