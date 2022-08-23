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Юань упал до минимума к доллару за два года

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Фото: Global Look Press/Costfoto
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Китайский юань подешевел до минимума за два года в паре с долларом США. Вероятно, что он продолжит ослабляться на фоне смягчения денежно-кредитной политики Народным банком КНР (НБК), который пытается поддержать слабеющую экономику, передает «Интерфакс» во вторник, 23 августа.

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Курс юаня на 14:20 мск составляет 6,8469/$1 по сравнению с 6,8489/$1 на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов он опускался до 6,8661/$1. По данным FactSet, это является минимумом с августа 2020 года.

С начала года юань потерял около 8% стоимости по отношению к американской валюте, передает НСН. Это обусловлено как общим укреплением доллара на фоне ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС), так и сигналами ослабления китайской экономики из-за карантинных ограничений, которые власти страны вводили для сдерживания распространения коронавируса.

Накануне специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран, передает RT.

18 августа юань впервые обогнал доллар по объему сделок tomorrow (с поставкой «завтра») в ходе торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные площадки. По состоянию на 14:40 объем торгов юанем составил 45,36 млрд рублей, превысив долларовый оборот в 43,7 млрд рублей. Объем сделок по евро составил 49,9 млрд рублей.

Объем торгов юанем растет шестой месяц подряд. В конце февраля он составлял 1,2 млрд рублей.

Днем ранее на той же площадке объем сделок с юанем составил 55,7 млрд рублей, а с долларом — 89,8 млрд. Средневзвешенный курс валюты КНР составил 8,93 рубля, а США — 60,66 рубля.

Ранее, 16 августа, сообщалось, что российские банки стали массово предлагать гражданам открыть вклады в юанях. Еще в начале 2022 года по всей России было не более 10 финансовых организаций, предлагающих депозиты в китайской национальной валюте. Теперь подобные предложения банки анонсируют еженедельно.

Также 16 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил о снижении интереса к доллару в мире и по объемам трансакций, и по темпам сокращения мировых резервов в нацвалюте США. По мнению эксперта, перевод остальных экспортных потоков на рубли может быть вопросом времени.

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