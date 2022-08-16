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Эксперт заявил о снижении в мире интереса к доллару

Эксперт Зельцер заявил о снижении в мире интереса к доллару
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Можно говорить о снижении в мире интереса к доллару как по объемам транзакций, так и по темпам сокращения мировых резервов в нацвалюте США. Об этом 16 августа «Известиям» сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

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«Одним из ярких примеров является решение России о переводе стран-санкционеров на оплату газа за рубли. В ином случае возникал дополнительный риск полной потери экспортной выручки. Прецедент начала года с фактическим отъемом части ЗВР, которые и формировались долгие годы за счет нефтегазовых доходов, был у властей перед глазами. Да, нерезидентам из недружественных стран сделали очень мягкое предложение», — сказал он.

Эксперт отметил, что, скорее всего, перевод остальных экспортных потоков на рубли — вопрос времени и адекватности геополитических партнеров.

«Например, рассматриваемая тенденция уже усилилась через возможность рефинансирования долга и конвертацию инвалютных займов в рублевые обязательства. Долговой рынок уже трансформируется, на очереди и товарный», — заявил Зельцер.

По его мнению, если страны Евросоюза и США примут решение о введении планки цен для российской нефти, очевидно, что, помимо сокращения физических объемов странам-санкционерами, будет уместен и их перевод на рубли за поставляемый баррель.

11 августа начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС может заменить доллар. По его словам, новая валюта могла бы позволить избежать финансовых, инфраструктурных рисков отдельных валют участников межгосударственного объединения. Главной ценностью он назвал защиту стран БРИКС от рисков, которые связаны с расчетами в долларах и евро.

Врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов 6 августа выразил мнение, что на фоне стремления США и других стран наладить внутреннее экономическое положение может начаться валютная война, предполагающая целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты.

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