В Подмосковье с начала недели произошло еще 20 пожаров

В Московской области с понедельника, 22 августа, зафиксировано и ликвидировано 15 возгораний, возникших по неосторожности жителей. Об этом во вторник, 23 августа, сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Он рассказал, что за прошедшую неделю в регионе обнаружили и ликвидировали 55 лесных пожаров, в том числе 16 — за выходные. В Подмосковье действуют ограничения на посещение леса, но в большинстве случаев причиной возгораний послужил человеческий фактор.

«Утром 23 августа на территории земель лесного фонда обнаружено еще пять лесных пожаров на общей площади 1,03 га в Виноградовском, Орехово-Зуевском, Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах», — приводит слова Филимонова телеканал «360».

В ликвидации возгораний задействованы 23 единицы техники и 60 специалистов.

Филимонов подчеркнул, что сейчас важно снизить риски, и призвал жителей региона по возможности отказаться от посещений лесов.

Ранее 23 августа пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области сообщила, что угрозы перехода огня от лесных пожаров из Рязанской области в Подмосковье нет, пишет агентство городских новостей «Москва».

Смог от природных пожаров в Рязанской области 17 августа достиг столичного региона. В борьбе с огнем специалистам помогают спасатели из Москвы и Подмосковья. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров. Ее возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

22 августа сообщалось, что на территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров.

Лесные пожары обусловлены в том числе жаркой погодой, установившейся в центральной части России.