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Эксперты назвали последствия заключения сделки VK и «Яндекса»

Эксперт Плечко: сделка между «Яндексом» и VK пойдет на пользу обеим компаниям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сделка, заключенная между «Яндексом» и VK пойдет на пользу обеим компаниям, считает предприниматель, учредитель инвестиционной компании «Плечко групп» Ростислав Плечко. Об этом он заявил во вторник, 23 августа, «Известиям».

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«В целом, передача [активов] пойдет на пользу обеим компаниям, которые будут делать упор на развитие особенно успешных для себя сервисов и избавятся от непрофильных активов. То есть «Яндекс» сосредоточит усилия на модернизации транспорта и фудтеха, получив 100% сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club, а VK займется развитием проектов «Дзен» и «Новости», что перекликается с его основной деятельностью», — подчеркнул он.

Также эксперт счел вероятным появление в сервисах новых форматов и развития взаимной интеграции друг с другом.

«Активную работу в этих направлениях компании начнут уже в начале следующего года, так как закрытие сделки произойдет не раньше конца текущего года, помимо двухсторонних договоренностей, бизнесу нужно получить и регуляторные одобрения», — добавил Плечко.

Генеральный директор «Продюсерского центра Михалева» Андрей Михалев, в свою очередь, отметил, что сделка между компаниями интересна тем, что она проходит в безденежном формате, то есть это просто обмен активами. Это, по его мнению, позволит обратить внимание на более перспективные сервисы, укрупнив их. Эксперт напомнил, что теперь сделку предстоит одобрить Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«Хотя фондовый рынок с позитивом воспринял сделку, в дальнейшем успех сервисов будет зависеть от маркетинговой работы и грамотных решений топ-менеджмента. У сервисов большая аудитория, множество уникальных пользователей, которым не так важен бренд, как конечный выпускаемый продукт. Если работа окажется стабильной, популярность сервисов только возрастет, при условии, что в них появятся больше новых возможностей и удобных форматов», — добавил Михалев.

Ранее во вторник сообщалось, что VK и «Яндекс» подписали документы о сделке, по условиям которой VK станет собственником сервисов «Дзен» и «Новости» и передаст «Яндексу» сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club. Закрыть сделку планируется до конца года. Сервисы после этого будут доступны на портале dzen.ru.

Также добавляется, что «Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве новой главной страницы.

Как заявил глава «Яндекс Еды» Роман Маресов, сделка «Яндекса» и соцсети «ВКонтакте» не повлияет на ресурс Delivery Club, который продолжит работать под своим привычным брендом.

В этот же день акции «Яндекса» обновили максимум с конца июля. На Московской бирже акции ресурса к 10:27 по Москве выросли до 2052,6 рубля (+2,3%), объем торгов в свою очередь превысил 299 млн рублей. Расписки VK поднялись на 0,4%.

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