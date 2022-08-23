Реклама
Прямой эфир
Экономика
VK объявил о покупке «Дзена» и «Новостей» у «Яндекса»
Общество
В Подмосковье задержали сотрудницу банка за хищение 10 млн рублей
Мир
При обыске в поместье Трампа нашли более 300 секретных документов
Мир
Послу Украины в Казахстане выразили протест после высказывания о русских
Мир
В США указали на превышение Байденом количества отпускных дней над рабочими
Мир
Оспа обезьян зафиксирована во всех 50 штатах США
Общество
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Свердловской области
Мир
Посольство США призвало граждан немедленно покинуть Украину
Мир
МИД Эстонии не стал опровергать заявление ФСБ о бежавшей в страну подозреваемой Вовк
Экономика
В Германии коммунальные компании подали иски о доходах от надбавки на газ
Общество
Умер глава города Чебоксары Олег Кортунов
Мир
Подозреваемая в убийстве Дугиной утверждала родственникам, что находится в Литве

VK объявил о покупке «Дзена» и «Новостей» у «Яндекса»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

VK и «Яндекс» подписали документы о сделке, по условиям которой VK станет собственником сервисов «Дзен» и «Новости» и передаст «Яндексу» сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club. Об этом во вторник, 23 августа, сообщила пресс-служба VK.

Окна роста: акции высокотехнологичных компаний пошли вверх
Эксперты оценили перспективы бизнеса российских цифровых гигантов

Как отмечается в материале, закрыть сделку планируется до конца года. Сервисы после этого будут доступны на портале dzen.ru. По этому адресу также разместят другие сервисы и поисковую строку «Яндекса». При этом уточняется, что «Дзен» сохранит действующие инструменты монетизации контента для авторов.

Как отметил генеральный директор VK (Россия) Владимир Кириенко, создание и развитие комфортных для пользователей контентных сервисов — основная стратегическая задача компании.

«В результате интеграции с VK для авторов «Дзена» откроются возможности реализовать себя в новых форматах и доступ к новой аудитории. Пользователи получат еще больше качественного развлекательного и образовательного контента. Мы высоко ценим результаты, достигнутые командой Дзена, и считаем правильным предоставить команде возможность развиваться самостоятельно. Это позволит быстрее и эффективнее выводить на рынок новые контентные продукты и улучшать существующие, увеличивая аудиторию», — заявил он.

Сделка станет крупнейшей по масштабу в российском IT за последние несколько лет. После ее закрытия VK укрепит лидерство и станет крупнейшей по размеру аудитории интернет-компанией в России, сервисами которой будет пользоваться более 95% интернет-аудитории страны.

В апреле сообщалось, что VK и «Яндекс» подписали соглашение об условиях сделки по продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Дзен».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022