VK объявил о покупке «Дзена» и «Новостей» у «Яндекса»
VK и «Яндекс» подписали документы о сделке, по условиям которой VK станет собственником сервисов «Дзен» и «Новости» и передаст «Яндексу» сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club. Об этом во вторник, 23 августа, сообщила пресс-служба VK.
Как отмечается в материале, закрыть сделку планируется до конца года. Сервисы после этого будут доступны на портале dzen.ru. По этому адресу также разместят другие сервисы и поисковую строку «Яндекса». При этом уточняется, что «Дзен» сохранит действующие инструменты монетизации контента для авторов.
Как отметил генеральный директор VK (Россия) Владимир Кириенко, создание и развитие комфортных для пользователей контентных сервисов — основная стратегическая задача компании.
«В результате интеграции с VK для авторов «Дзена» откроются возможности реализовать себя в новых форматах и доступ к новой аудитории. Пользователи получат еще больше качественного развлекательного и образовательного контента. Мы высоко ценим результаты, достигнутые командой Дзена, и считаем правильным предоставить команде возможность развиваться самостоятельно. Это позволит быстрее и эффективнее выводить на рынок новые контентные продукты и улучшать существующие, увеличивая аудиторию», — заявил он.
Сделка станет крупнейшей по масштабу в российском IT за последние несколько лет. После ее закрытия VK укрепит лидерство и станет крупнейшей по размеру аудитории интернет-компанией в России, сервисами которой будет пользоваться более 95% интернет-аудитории страны.
В апреле сообщалось, что VK и «Яндекс» подписали соглашение об условиях сделки по продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Дзен».