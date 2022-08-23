После сделки «Яндекса» и VK Delivery Club продолжит работу под своим брендом
Сделка «Яндекса» и соцсети «ВКонтакте» (VK) не повлияет на ресурс Delivery Club, который продолжит работать под своим привычным брендом. Об этом 23 августа заявил глава «Яндекс еды» Роман Маресов.
«Приложения и сайт останутся, так что пользователи не почувствуют сильных изменений», — заметил Маресов.
Ранее во вторник стало известно, что «ВКонтакте» и «Яндекс» подписали документы о сделке, согласно условиям которой VK станет собственником сервисов «Дзен» и «Новости», а также передаст Яндексу сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club.
Также добавляется, что «Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве новой главной страницы.