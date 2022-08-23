«Яндекс» сменил адрес сайта
«Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве новой главной страницы. Об этом во вторник, 23 августа, сообщили в пресс-службе компании.
«После закрытия сделки по продаже медийных активов — Дзена и Новостей — ya.ru станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя Яндекс ID», — сказано в релизе.
Отмечается, что Поиск будет ядром новой главной страницы.
«Яндекс» также анонсировали новое приложение с Алисой для Android.
Новость дополняется.