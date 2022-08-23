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Аналитик рассказал о значении сделки VK и «Яндекса»

Аналитик Муртазин: после сделки с «Яндексом» «ВКонтакте» становится медиаимперией
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин во вторник, 23 августа, в беседе с «Известиями» оценил информацию о подписании «Яндексом» документов с ресурсом «ВКонтакте» (VK) об обмене сервисов «Дзен» и «Новости» на сервис доставки еды из ресторанов и магазинов Delivery Club.

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«Это масштабная сделка. <...> «ВКонтакте» становится настоящей медиаимперией. У них крупнейшие в России социальные сети, к которым теперь добавится новостной агрегатор. Но правда в том, что для VK это хорошая сделка: новости в интернете будут вечными в отличие от Delivery Club и «Яндекс.Еды», — подчеркнул специалист.

Ранее во вторник сообщалось, что VK и «Яндекс» подписали документы о сделке, по условиям которой VK станет собственником сервисов «Дзен» и «Новости» и передаст «Яндексу» сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club. Закрыть сделку планируется до конца года. Сервисы после этого будут доступны на портале dzen.ru.

Также добавляется, что «Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве новой главной страницы.

Как заявил глава «Яндекс Еды» Роман Маресов, сделка «Яндекса» и соцсети «ВКонтакте» не повлияет на ресурс Delivery Club, который продолжит работать под своим привычным брендом.

В этот же день акции «Яндекса» обновили максимум с конца июля. На Московской бирже акции ресурса к 10:27 по Москве выросли до 2052,6 рубля (+2,3%), объем торгов в свою очередь превысил 299 млн рублей. Расписки VK поднялись на 0,4%.

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