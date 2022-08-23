В США указали на превышение Байденом количества отпускных дней над рабочими

Действующий президент США Джо Байден проводит больше времени в отпусках, чем в рабочем кабинете. Такой вывод сделали 22 августа в национальном комитете Республиканской партии.

«Сегодня 93-й день отпуска Джо Байдена только в этом году. С момента вступления в должность Байден провел в отпуске 228 дней», — указано в сообщении комитета в Twitter.

Бывший корреспондент телеканала CBS Марк Ноллера отмечает, что за время президентства Байден находился в отпуске в штате Делавэр больше, чем все другие его предшественники — 150 дней, тогда как экс-президент США Дональд Трамп провел там 132 дня, Джордж Буш-младший — 100 дней, а Барак Обама — 38 дней, пишет «Газета.Ru».

Последний раз Байден находился в очередном семидневном отпуске с 11 августа, который он намеревался проводить на острове Киауа, известном своими частными пляжами и гольф-полями.

10 июля Байдена сняли во время велосипедной прогулки, после которой он заявил журналистам, что «выглядит как дурачок», отвечая на их вопросы в велосипедном шлеме. Журналисты поспешили успокоить Байдена и заявили, что он выглядит прекрасно.

До этого, 18 июня, Байден упал с велосипеда при попытке приблизиться к журналистам и людям, собравшимся понаблюдать за тем, как он проводит свой выходной день в национальном парке Gordons Pond. Репортеры засыпали его вопросами о состоянии здоровья, но вместо ответов он сделал три прыжка вперед и проследовал к автомобилю.