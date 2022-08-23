Реклама
Прямой эфир
Мир
При обыске в поместье Трампа нашли более 300 секретных документов
Общество
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Свердловской области
Мир
В США указали на превышение Байденом количества отпускных дней над рабочими
Мир
Оспа обезьян зафиксирована во всех 50 штатах США
Экономика
В Германии коммунальные компании подали иски о доходах от надбавки на газ
Мир
Посольство США призвало граждан немедленно покинуть Украину
Общество
Умер глава города Чебоксары Олег Кортунов
Мир
МИД Эстонии не стал опровергать заявление ФСБ о бежавшей в страну подозреваемой Вовк
Мир
Подозреваемая в убийстве Дугиной утверждала родственникам, что находится в Литве
Мир
Компания IMAX запретила свой формат в российских кинотеатрах
Общество
Синоптики пообещали жителям Московского региона до 32 градусов тепла 23 августа
Мир
Politico уличило США в сокрытии данных о реальных поставках оружия Украине

В США указали на превышение Байденом количества отпускных дней над рабочими

0
Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий президент США Джо Байден проводит больше времени в отпусках, чем в рабочем кабинете. Такой вывод сделали 22 августа в национальном комитете Республиканской партии.

Все на одного: в США растет недовольство политикой Байдена
Американцы всё больше критикуют своего президента за рост инфляции, разгул преступности и действия в отношении Украины

«Сегодня 93-й день отпуска Джо Байдена только в этом году. С момента вступления в должность Байден провел в отпуске 228 дней», — указано в сообщении комитета в Twitter.

Бывший корреспондент телеканала CBS Марк Ноллера отмечает, что за время президентства Байден находился в отпуске в штате Делавэр больше, чем все другие его предшественники — 150 дней, тогда как экс-президент США Дональд Трамп провел там 132 дня, Джордж Буш-младший — 100 дней, а Барак Обама — 38 дней, пишет «Газета.Ru».

Последний раз Байден находился в очередном семидневном отпуске с 11 августа, который он намеревался проводить на острове Киауа, известном своими частными пляжами и гольф-полями.

10 июля Байдена сняли во время велосипедной прогулки, после которой он заявил журналистам, что «выглядит как дурачок», отвечая на их вопросы в велосипедном шлеме. Журналисты поспешили успокоить Байдена и заявили, что он выглядит прекрасно.

До этого, 18 июня, Байден упал с велосипеда при попытке приблизиться к журналистам и людям, собравшимся понаблюдать за тем, как он проводит свой выходной день в национальном парке Gordons Pond. Репортеры засыпали его вопросами о состоянии здоровья, но вместо ответов он сделал три прыжка вперед и проследовал к автомобилю.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022