Байден постеснялся своего вида в велосипедном шлеме
Президент США Джо Байден заявил журналистам, что «выглядит как дурачок», отвечая на их вопросы в велосипедном шлеме. Интервью главы государства с работниками прессы опубликовал C-SPAN.
Журналисты расспрашивали американского лидера во время очередной его велопрогулки.
Байден, давая комментарий на очередной вопрос репортера, прервался и решил подшутить над собой.
«Я выгляжу как дурак, давая интервью в этом велосипедном шлеме», — заметил американский лидер.
Журналисты поспешили успокоить Байдена и заявили, что он выглядит прекрасно.
«Я надел этот шлем из-за того, насколько напряженное это интервью», — вновь пошутит Байден.
Ранее в этот день президент США заявил журналистам, что снял со своего велосипеда удерживающие ступни ремни, из-за которых он в июне упал.
20 июня президент США заявил, что чувствует себя великолепно, несмотря на падение с велосипеда. Свое падение он объяснил тем, что не смог вытащить ступню из ремня вокруг педали.
18 июня Байден упал с велосипеда при попытке приблизиться к журналистам и людям, собравшимся в национальном парке Gordons Pond.
Репортеры засыпали его вопросами о состоянии здоровья, но вместо ответов он сделал три прыжка вперед и проследовал к автомобилю.