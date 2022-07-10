Байден постеснялся своего вида в велосипедном шлеме

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что «выглядит как дурачок», отвечая на их вопросы в велосипедном шлеме. Интервью главы государства с работниками прессы опубликовал C-SPAN.

Журналисты расспрашивали американского лидера во время очередной его велопрогулки.

Байден, давая комментарий на очередной вопрос репортера, прервался и решил подшутить над собой.

«Я выгляжу как дурак, давая интервью в этом велосипедном шлеме», — заметил американский лидер.

Журналисты поспешили успокоить Байдена и заявили, что он выглядит прекрасно.

«Я надел этот шлем из-за того, насколько напряженное это интервью», — вновь пошутит Байден.

Ранее в этот день президент США заявил журналистам, что снял со своего велосипеда удерживающие ступни ремни, из-за которых он в июне упал.

20 июня президент США заявил, что чувствует себя великолепно, несмотря на падение с велосипеда. Свое падение он объяснил тем, что не смог вытащить ступню из ремня вокруг педали.

18 июня Байден упал с велосипеда при попытке приблизиться к журналистам и людям, собравшимся в национальном парке Gordons Pond.

Репортеры засыпали его вопросами о состоянии здоровья, но вместо ответов он сделал три прыжка вперед и проследовал к автомобилю.