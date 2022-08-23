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В Одессе вывесили российский флаг с надписью о «русском городе»

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Фото: vk.com/Интересная Одесса
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В День Государственного флага России — 22 августа — местные жители Одессы вывесили триколор. Об этом в тот же день рассказало сообщество «Интересная Одесса» в соцсети «ВКонтакте».

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Государственный флаг РФ с баннером «Одесса — русский город» был вывешен по адресу ул. Небесной сотни, дом 3А.

Тогда же День Государственного флага России отметили в Донбассе и освобожденной от украинских боевиков Херсонской области. Тысячи российских триколоров украсили здания и улицы городов и поселков Донбасса. В частности, праздник, посвященный российскому флагу, отметили в городах Алешки и Голая Пристань Херсонской области.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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