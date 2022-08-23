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День флага России отметили в Донбассе

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Фото: РЕН ТВ
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День государственного флага России 22 августа отметили в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в освобожденной от украинских боевиков Херсонской области.

Тысячи российских триколоров украсили здания и улицы городов и поселков Донбасса. В частности, праздник, посвященный российскому флагу, отметили в городах Алешки и Голая Пристань Херсонской области.

В тот же день в Москве в рамках патриотического флешмоба «Самый большой триколор» 3 тыс. человек выстроились в цвета российского флага на Поклонной горе. На каждый цвет российского флага было по тысяче человек, которые были одеты в панамку и футболку соответствующего цвета и держали соответствующего цвета табличку.

С поздравлениями к россиянам в честь праздника обратился президент России Владимир Путин. Он отметил, что государственный флаг символизирует верность традиционным ценностям, правде, справедливости, солидарности и милосердию и указал на то, что стремление жить по собственной воле и самостоятельно делать выбор своего пути стало частью генетического кода нашего народа.

Также россиян поздравили космонавты, представляющие Россию на Международной космической станции. Они отметили, что флаг, герб и гимн являются важнейшими символами государства, которые подтверждают самостоятельность и суверенитет страны. Под этим флагом Россия достигла выдающихся успехов в области научных открытий, культуры и спорта, а также в сфере государственного строительства, укрепив авторитет России как великой и независимой державы, отметили космонавты.

22 августа 1991 года в качестве национального символа РФ был восстановлен исторический триколор. Именно это событие послужило поводом для установления даты праздника. Само торжество учредили указом президента РФ №1714 от 20 августа 1994 года. Праздник в том числе призван воспитывать у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительное отношение к государственным символам.

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