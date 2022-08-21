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День государственного флага России 2022 — история и традиции праздника

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Фото: ТАСС/Иван Высочинский
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Ежегодно 22 августа Россия отмечает один из наиболее важных праздников своей символики — День государственного флага. В 2022 году торжество пройдет в понедельник. Об истории триколора и традициях праздника читайте в материале «Известий».

День государственного флага России — 2022: история праздника

История бело-сине-красного полотна восходит к концу XVII века, когда знамя было поднято на первом русском военном корабле «Орел» при Алексее Михайловиче. Однако ученые не могут прийти к единому мнению, были ли три цвета расположены в том порядке, к которому мы привыкли.

Официальному введением бело-сине-красного стяга Россия обязана Петру I. В 1705 году император издал указ, постановляющий использовать на торговых судах триколор. Своей рукой монарх начертал образец и определил порядок полос.

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Так, до начала XIX века трехцветное знамя оставалось атрибутом мореплавателей. На сушу же триколор перекочевал вместе с географическими открытиями россиян. В 1805 году впервые был зафиксирован случай, когда покорение новой земли ознаменовали водружением двух стягов — Андреевский флаг был призван чествовать подвиги российского флота, а бело-сине-красное полотно символизировало принадлежность России.

Однако в качестве основного государственного символа вплоть до конца века использовался флаг в цветах империи — черно-желто-белый. Известный нам триколор пришел ему на смену лишь накануне коронации коронации Николая II в 1896 году.

Тогда же было дано и толкование цветам. Красный означал державность, синий считался цветом Богоматери, под покровом которой находится Россия, а белый символизировал независимость и свободу страны. Неофициальная же версия гласит, что белый знаменует благородство и чистоту, синий — честность и верность, а красный — смелость, мужество и великодушие, присущие русским людям, и кровь, пролитую за Родину.

Однако совсем скоро в стране сменилась власть, и более чем на 70 лет государственным флагом стало красное знамя СССР с желтыми серпом и молотом.

Наконец, 22 августа 1991 года в качестве национального символа РФ был восстановлен исторический триколор. Именно это событие послужило поводом для установления даты праздника. Само торжество учредили указом президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года. Праздник, в том числе, призван воспитывать у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительное отношение к государственным символам. При этом выходным днем День государственного флага в России не является.

День государственного флага России — 2022: традиции праздника

Национальный триколор поднят постоянно над зданиями официальных органов управления России, дипломатических ведомствах, общественных объединений, а также в местах дислокации воинских формирований. Но 22 августа бело-сине-красный флаг можно увидеть буквально повсюду.

День торжества начинается с поднятия стяга под государственный гимн России в парке Победы на Поклонной горе в Москве и других городах. Знамя вывешивают над крышами жилых домов, на балконах и по стенам зданий. На улицы выходят празднующие, в руках которых тоже можно увидеть маленькие копии флага.

По всей стране проходит ряд культурных, музыкальных и спортивных мероприятий, чествующих государственное знамя. Россияне принимают участие в соревнованиях, автопробегах и флешмобах. В некоторых городах в небо выпускают белые, красные и синие воздушные шары.

Перед согражданами выступают президент России и высокопоставленные чиновники. Они поздравляют страну с праздником, напоминают о важности и значении государственных символов РФ. Также в этот день проходит вручение государственных наград за достижения в разных областях.

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