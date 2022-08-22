Путин обратился к россиянам по случаю Дня государственного флага

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 августа, обратился к россиянам по случаю Дня государственного флага.

Он отметил, что государственный флаг символизирует верность традиционным ценностям, правде, справедливости, солидарности и милосердию.

Российский лидер указал на то, что стремление жить по собственной воле и самостоятельно делать выбор своего пути стало частью генетического кода нашего народа.

«Россия — это мощная, самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества. Государственный флаг, как и немеркнущее красное Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины», — сказал он в обращении.

Владимир Путин также подчеркнул, что с 1 сентября 2022 года учебная неделя во всех школах страны будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна.

«Уверен, что государственный флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан. Будет вдохновлять их на ратный подвиг трудовых достижений, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте. Вызывать чувство гордости за Родину! С праздником вас, дорогие друзья! С днем российского флага!» — заключил глава государства.

Между тем 21 августа стало известно, что свыше 3 тыс. жителей Оренбургской области развернули российский триколор рекордной длины, посвятив мероприятие Дню флага РФ.

В этот же день корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил, что самый большой российский флаг в Херсонской области установили на телевышке Херсона. Триколор развернули в честь Дня государственного флага России.

22 августа 1991 года в качестве национального символа РФ был восстановлен исторический триколор. Именно это событие послужило поводом для установления даты праздника. Само торжество учредили указом президента РФ №1714 от 20 августа 1994 года. Праздник в том числе призван воспитывать у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительное отношение к государственным символам.

До этого, 19 августа, заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что столичные культурные площадки организуют более 60 праздничных мероприятий ко Дню государственного флага России.

Так 22 августа в 12:00 у Музея Победы состоится особое представление, где сотни людей развернут перед зданием российский триколор площадью 1 тыс. кв. м. Кроме того, кинотеатр «Москино Сокольники» совместно с Российским движением школьников проведет в праздничную дату мероприятие «День флага с РДШ и «Москино».