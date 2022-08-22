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Космонавты поздравили россиян с Днем флага с борта МКС

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Фото: Роскосмос
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Экипаж космонавтов МКС поздравил россиян с Днем государственного флага. Торжественное обращение находящиеся на орбитальной станции космонавты записали 22 августа в костюмах в цветах российского триколора.

«Приветствуем вас с борта Международной космической станции. Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации», — сказал Олег Артемьев.

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Космонавты отметили, что флаг, герб и гимн являются важнейшими символами государства, которые подтверждают самостоятельность и суверенитет страны.

«Наш государственный флаг — бело-сине-красный триколор, который олицетворяет традиции и память предков нашей страны, устремление вместе созидать будущее», — заявил Денис Матвеев.

Его коллега Сергей Корсаков в свою очередь отметил, что под этим флагом Россия достигла выдающихся успехов в области научных открытий, культуры и спорта, а также в сфере государственного строительства, укрепив авторитет России как великой и независимой державы.

«Пусть в наших сердцах всегда будет чувство любви и гордости за нашу страну и наш флаг», — указал он.

Ранее в понедельник, рассказывая «Известиям» об истории и значении Дня Государственного флага, историк и культуролог Наталья Зинович заявила, что 22 августа россияне отмечают один из главных праздников национальной символики.

Президент России Владимир Путин, обращаясь к россиянам по случаю Дня государственного флага, отметил, что государственный флаг символизирует верность традиционным ценностям, правде, справедливости, солидарности и милосердию.

В Москве проходит целый ряд тематических мероприятий, посвященных Дню Государственного флага. На Поклонной горе будет развернут триколор площадью 1 тыс. кв. м, а затем пройдет праздничный концерт, на котором выступят известные исполнители и коллективы.

Накануне корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил, что самый большой российский флаг в Херсонской области установили на телевышке Херсона. Триколор развернули в честь Дня Государственного флага России.

Подробнее о традициях, связанных с национальным праздником, читайте в материале «Известий».

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