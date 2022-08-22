Флешмоб «Самый длинный флаг» прошел на Поклонной горе в Москве

3 тыс. человек выстроились в цвета российского флага на Поклонной горе в Москве в рамках патриотического флешмоба. Об этом один из организаторов акции, Роман Питько, сообщил в понедельник, 22 августа.

«Мы сделали флешмоб «Самый большой триколор», 3 тыс. участников выстроились в цвета российского флага и тем самым создали беспрецедентно длинную, массовую историю в День Государственного флага», — сказал Питько агентству городских новостей «Москва».

На каждый цвет российского флага было по тысяче человек, которые были одеты в панамку и футболку соответствующего цвета и держали соответствующего цвета табличку.

По его словам, получилась «живая карта» масштабом примерно 2,5 тыс. кв. м, передает НСН.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага и объявил, что уже с 1 сентября 2022 года каждая учебная неделя во всех школах страны будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна, пишет «Ридус».

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага.

В Москве проходит целый ряд тематических мероприятий, посвященных Дню Государственного флага. На Поклонной горе будет развернут триколор площадью в тысячу квадратных метров, а затем пройдет праздничный концерт, на котором выступят известные исполнители и коллективы.

Подробнее о традициях, связанных с национальным праздником, читайте в материале «Известий».