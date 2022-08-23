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Расчетная цена газа преодолела отметку в $2,86 тыс. за кубометр

Данные ICE: расчетная цена газовых фьючерсов преодолела отметку в $2,86 тыс. за кубометр и достигла исторического максимума
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Расчетная цена газовых фьючерсов в Европе по итогам понедельника, 22 августа, преодолела отметку в $2 861,6 за 1 тыс. куб. м и тем самым достигла исторического максимума с 1996 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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На открытии сентябрьские фьючерсы торговались на уровне $2 766,5, что на 9% выше расчетной цены предыдущего торгового дня. К 9:16 мск они выросли на 12,7% — до $2 862.

19 августа «Газпром» заявил об остановке для техобслуживания единственной турбины «Северного потока» на три дня — с 31 августа по 2 сентября. К работам будут привлечены специалисты компании Siemens Energy, занимающейся производством оборудования для трубопровода.

Эксперты проведут осмотр маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания, протяжки соединений, а также проверят работоспособность предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха. Если не будет выявлено технических неисправностей, перекачка газа возобновится до 33 млн кубометров в сутки.

Сразу после сообщения о приостановке работы турбины цена на газ в Европе выросла на 8,3%.

Ранее в августе издание The Hill сообщило, что в Европе ожидается «смертельная зима». В публикации утверждалось, что это связано с «рабской приверженностью» континента зеленой энергетике. По мнению автора статьи Кристин Тейт, такая политика в ЕС сочетается с глупым идеализмом.

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