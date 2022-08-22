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МВД Сербии заверило в неприсоединении к антироссийской истерии

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Сербия не намерена поддерживать политику Запада по введению санкций против России. Такое заявление 22 августа сделал министр внутренних дел Сербии Александр Вулин во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, видео с которой было опубликовано на официальном сайте МИД России.

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«Вы знаете, что Сербия поддерживает такую позицию, что она точно не будет частью антироссийской истерии. Мы единственная страна в Европе, которая не хотела вводить санкции против РФ. И это наша ключевая позиция», — сказал Вулин.

Он отметил, что Белград принял это решение «не только из-за прошлого, но и из-за будущего», и выразил России благодарность за помощь Сербии, которую та оказывала на протяжении последних лет.

13 августа президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград стремится сохранить свою независимую политику в отношении санкций против России и не собирается вводить их. Сербский лидер также поиронизировал над попытками Европейского союза надавить на Сербию в этом вопросе.

22 мая Александр Вучич рассказал о давлении со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России и заверил, что Белград будет сопротивляться международному давлению, насколько у него хватит сил.

11 июня Reuters сообщило, что Александр Вучич проигнорировал требования немецкого канцлера Олафа Шольца поддержать антироссийские санкции. Он призвал страны ЕС учитывать, что Сербию и Россию связывают особые отношения. При этом Вучич признал, что страна находится в сложном положении.

13 июня глава МИД Сербии Никола Селакович сказал, что Белград не пойдет против России вопреки давлению Запада. Министр отметил, что сербы имеют с русскими общие корни, культуру и духовность.

5 августа посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что антисербские настроения западных стран связаны с хорошими отношениями Белграда и Москвы. Он также добавил, что Александр Вучич 2 августа вновь заверил посла в непреклонности сербской позиции о неприсоединении к западным санкциям против Москвы.

Санкционное давление на Россию и ее международных партнеров усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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