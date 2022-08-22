Американские сухопутные войска планируют заключить с Киевом контракт на разработку и поставку для военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) 10 барражирующих боеприпасов Switchblade 600. Процесс должны были запустить еще несколько месяцев назад. Об этом 22 августа сообщает издание Defense News со ссылкой на Пентагон.

Соглашение планируют подписать уже в сентябре с производителем техники AeroVironment. Разработка дронов в настоящий момент находится на этапе изготовления прототипов, не прошедших все необходимые для запуска серийного производства с последующей передачей испытаний.

«Switchblade может сыграть важную роль, поскольку украинцы готовят свое нападение на Херсон и Крым, так что они могут быть запущены за пределы досягаемости российских систем и нанести ущерб российской инфраструктуре», — процитировало издание эксперта центра новой американской безопасности Сэмюэла Бендетта.

12 августа Украина запросила у США поставки боеприпасов к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боевые беспилотники, среди которых есть Switchblade 300.

14 июня момент применения дрона-камикадзе Switchblade 300 украинскими боевиками под Авдеевкой попал на видео. Тогда этот случай использования стал первым зафиксированным.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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