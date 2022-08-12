Украина запросила у США боеприпасы к HIMARS и беспилотники

Украина запросила у США поставки боеприпасов к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщила 11 августа посол Украины в США Оксана Маркарова.

Помимо боеприпасов, Украина также попросила у США гаубицы и больше беспилотников — не только турецкие Bayraktar, но и американские боевые (Switchblade, Puma и Phoenix Ghost).

Маркарова отметила в интервью агентству Bloomberg, что вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно еще больше систем дальнего радиуса действия, «не для того, чтобы обстреливать территорию РФ, а для того, чтобы иметь возможность достигать любой точки на территории Украины».

10 августа артиллеристы расчета РСЗО «Град» 1-й Славянской бригады народной милиции ДНР заявили, что боевикам ВСУ в Авдеевском укрепрайоне не хватает снарядов для продолжения боев.

6 августа член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Бойберт выразила мнение, что большая часть военной помощи Украине является мошенничеством. Похожее мнение выразила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ее словам, судьба Украины никогда не волновала США.

4 августа в описании к документальному фильму журналистов телеканала CBS отмечалось, что большая часть поставляемого на Украину западного оружия, около 70%, не доходит до фронта боевых действий ВСУ.

Страны Запада начали активно вооружать Украину после начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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