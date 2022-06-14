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Работа украинского дрона-камикадзе Switchblade попала на видео

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин снял на видео момент применения украинскими боевиками дрона-камикадзе Switchblade 300, разработанного американской компанией AeroVironment. Инцидент произошел в районе Авдеевки.

Журналист отметил, что это первый зафиксированный случай применения данного аппарата у линии фронта в Донбассе.

«Впервые украинской армией были использованы дроны-камикадзе импортного производства. Были использованы по моим бойцам на позиции два раза. Оба безуспешно. Личный состав не пострадал, позиция не пострадала», — прокомментировал ситуацию боец Донецкой Народной Республики.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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