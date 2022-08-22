Эрдоган назвал своей целью проведение встречи Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 августа на заседании кабинета министров назвал своей целью на ближайшее время организацию встречи глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Наша цель — в ближайшее время свести вместе Путина и Зеленского в нашей стране, проложить путь к выходу из кризиса», — приводит его слова Hürriyet.

Ранее в этот день источник сообщил о намерении Эрдогана провести переговоры с Путиным на ближайшей неделе. Ожидается, что главы государств обсудят ситуацию на Запорожской АЭС и пути урегулирования украинского кризиса.

19 августа Эрдоган рассказал журналистам, что предложил Зеленскому провести на турецкой территории встречу с Путиным.

До этого, 5 августа, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия смешны.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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