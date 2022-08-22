Европейцы открыли новое месторождение газа на шельфе Кипра

Французская энергетическая компания TotalEnergies и итальянская Eni заявили об открытии у берегов острова Кипр крупных залежей природного газа. О этом в понедельник, 22 августа, сообщается в пресс-релизе TotalEnergies.

В сообщении отмечается, что это крупное месторождение открыто в скважине Cronos-1 в блоке 6 в 160 км от побережья Кипра.

«Успешные результаты разведки на Cronos-1 является еще одной иллюстрацией влияния нашей стратегии геологоразведки, направленной на обнаружение низкозатратных, углеродных ресурсов, способствующих энергетической безопасности, включая обеспечение дополнительных источников поставок газа в Европу», — цитирует компания слова своего вице-президента Кевина МакЛахлана.

Подчеркивается также, что в ближайшем будущем специалисты займутся бурением еще одной разведочной скважины для изучения ресурсов и вариантов их разработки.

Предварительные оценки показывают, что запасы газа составляют порядка 2,5 трлн кубических футов (более 70 млрд кубометров). В компании также отмечают возможность существенного увеличения оценки, планируя дальнейшее бурение в этой области.

Кипрское подразделение Eni является оператором блока 6, в котором владеет 50-процентной долей, а остальные 50% принадлежат TotalEnergies.

Разработка собственных месторождений газа для Европы становится важным приоритетом в свете планов сократить до минимума поставки топлива из России. На фоне разворачивающего энергетического кризиса, страны Евросоюза планируют также активно применять альтернативные источники энергии и увеличить поставки от других поставщиков.

15 августа аналитик Павел Самиев заявил, что Европу ожидает кризис, по мощности не имеющий аналогов в истории. Европейским странам придется столкнуться с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями одновременно.

Накануне, 14 августа, агентство Bloomberg рассказало об усугублении энергетического кризиса в Европе климатическим. Засуха и обмеление рек, произошедшие в Европе в августе, усугубили уже существующий энергетический кризис, уточнили в статье.

В то же день обозреватель французского портала AgoraVox Кальман Шнур высказал мнение, что санкции, введенные Западом против России, ударили по самим западным странам и являются самоубийством для ЕС. Вместо коллапса России ограничения против Москвы обернулись укреплением рубля, экономическим «суицидом» Запада и падением его авторитета, уточнил он.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ некоторых стран Евросоюза от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По словам российского президента, инфляция в этих государствах достигла абсолютно беспрецедентного уровня, растут цены.