Патрушев считает, что США скоро объявят дефолт

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в США вскоре может быть объявлен дефолт по внешнему долгу, что позволит Вашингтону «украсть» активы любого государства, номинированные в долларах и евро. Об этом Патрушев заявил в ходе консультаций представителей РФ и государств — членов АСЕАН, 22 августа.

По его словам, неконтролируемый рост заимствований привел к образованию госдолга США в $30 трлн и с учетом такой динамики есть все основания считать, что в обозримом будущем у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием долга.

«В результате Вашингтон объявит дефолт, как он это уже сделал в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены», — заявил Патрушев.

В начале февраля государственный долг США впервые превысил $30 трлн, составив $30,012 трлн. Газета The New York Times отметила, что данный показатель достигнут на несколько лет раньше, чем рассчитывали американские экономисты, и произошло это из-за пандемии коронавируса.

16 декабря прошлого года президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела госдолга. Таким образом, он увеличился на $2,5 трлн и составил $31,4 трлн. Увеличение потолка госдолга до этого поддержала палата представителей американского конгресса.