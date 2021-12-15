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Палата представителей США одобрила увеличение предела госдолга до $31,4 трлн

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Палата представителей конгресса США во вторник, 14 декабря, поддержала повышение потолка госдолга страны на $2,5 трлн, до $31,4 трлн.

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Законопроект одобрили 220 законодателей, 212 проголосовали против, теперь документ будет направлен на подпись президенту страны Джо Байдену.

Ранее в этот день инициатива была принята простым большинством в сенате.

10 декабря американский лидер подписал законопроект, который упрощает процедуру повышения потолка государственного долга в стране и позволяет предотвратить дефолт. Нововведение дает возможность повысить потолок госдолга в США простым большинством, которое в настоящее время есть у демократов в палате представителей и сенате. Он ограничивает время обсуждения инициативы и запрещает вносить в нее поправки. При этом подчеркивается, что упрощенная процедура предназначена для однократного применения и будет отменена после 16 января 2022 года.

16 ноября министр финансов США Джанет Йеллен обратилась к законодателям с призывом принять законопроект о потолке госдолга, иначе после 15 декабря могла возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства.

В октябре президент Байден утвердил повышение потолка государственного долга страны на $480 млрд.

Тогда же глава Белого дома сравнил ситуацию вокруг госдолга Соединенных Штатов с метеором, угрожающим ударить по национальной экономике. Он раскритиковал Республиканскую партию, которая противодействует утверждению конгрессом инициативы по повышению потолка госдолга или приостановке лимита заимствований.

1 августа в США вновь вступили в силу ограничения на размер госдолга. Они не действовали на протяжении двух лет. На тот момент задолженность страны уже превышала ее ВВП, а в июне текущего года она достигла $28,5 трлн. Лимит восстановили на уровне $22 трлн.

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