Байден подписал закон об увеличении предела госдолга

Президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела государственного долга. Об этом 16 декабря говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Предел госдолга США увеличивается на $2,5 трлн и составит $31,4 трлн.

14 декабря увеличение потолка госдолга поддержала палата представителей конгресса США. В тот же день инициатива была принята простым большинством в сенате.

10 декабря Байден подписал законопроект, который упрощает процедуру повышения потолка государственного долга в стране и позволяет предотвратить дефолт.

Нововведение дает возможность повысить потолок госдолга в США простым большинством, которое в настоящее время есть у демократов в палате представителей и сенате.

1 августа в США вновь вступили в силу ограничения на размер госдолга. Они не действовали на протяжении двух лет. На тот момент задолженность страны уже превышала ее ВВП, а в июне текущего года она достигла $28,5 трлн. Лимит восстановили на уровне $22 трлн.