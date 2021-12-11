Байден подписал закон об упрощении порядка увеличения госдолга в США

Президент США Джо Байден подписал законопроект, который упрощает процедуру повышения потолка государственного долга в стране и позволяет предотвратить дефолт. Об этом американский лидер рассказал 10 декабря в своем Twitter.

«США платят свои долги в срок. Именно поэтому сегодня я подписал законопроект об ускоренной процедуре повышения нашего долгового лимита», — написал Байден.

The United States pays its debts when they are due. That’s why today, I signed a bill to fast-track the process to raise our debt limit. pic.twitter.com/Rx4MNC1XS9 — President Biden (@POTUS) December 11, 2021

Ранее этот законопроект был одобрен обеими палатами конгресса.

Нововведение позволяет повысить потолок госдолга в США простым большинством, которое в настоящее время есть у демократов в палате представителей и сенате. Он ограничивает время обсуждения инициативы и запрещает вносить в нее поправки.

При этом подчеркивается, что упрощенная процедура предназначена для однократного применения и будет отменена после 16 января 2022 года.

До этого, 16 ноября, министр финансов США Джаннет Йеллен предупредила конгресс, что деньги на финансирование федерального правительства Штатов могут закончиться после 15 декабря.

В октябре президент США Джо Байден утвердил повышение потолка государственного долга страны до $480 млрд.

Тогда же глава Белого дома сравнил ситуацию вокруг потолка госдолга Соединенных Штатов с метеором, угрожающим ударить по национальной экономике. Также он раскритиковал Республиканскую партию, которая противодействует утверждению конгрессом инициативы по повышению потолка госдолга или приостановке лимита заимствований.

1 августа в США вновь вступили в силу ограничения на размер госдолга. Они не действовали на протяжении двух лет. На тот момент задолженность страны уже превышала ее ВВП, а в июне текущего года она достигла $28,5 трлн. Лимит восстановили на уровне $22 трлн.