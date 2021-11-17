Прямой эфир
Мир
Минфин США предупредил о возможном дефолте в декабре
Общество
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении
Мир
В Германии заявили об убытках из-за простоя «Северного потока – 2»
Мир
Консультации США и РФ по визовым вопросам пройдут в Вене 17 ноября
Наука
Глава NASA выразил озабоченность безопасностью экипажа МКС
Общество
В Москве увеличился объем экспресс-тестирования на COVID-19
Экономика
Спрос на депозиты резко вырос в период локдауна
Мир
Прокуратура Польши возбудила дело из-за нападения на полицейских на границе
Мир
Байден назвал себя делегацией от США на Олимпийских играх в Пекине
Политика
Правительство утвердило новый перечень районов Крайнего Севера

Минфин США предупредил о возможном дефолте в декабре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Деньги на финансирование федерального правительства Соединенных Штатов могут закончиться после 15 декабря. Об этом предупредила конгресс министр финансов США Джаннет Йеллен во вторник, 16 ноября.

Чтобы этого не произошло, она призвала как можно скорее повысить потолок государственного долга.

К нам приехал «пылесос»: поднят лимит потолка госдолга США
Чем это грозит российской валюте

«Хотя я питаю высокую степень уверенности в способности министерства финансировать правительство Соединенных Штатов по 15 декабря, существуют сценарии, при которых министерство останется без достаточных ресурсов для продолжения финансирования деятельности правительства Соединенных Штатов после этой даты. <...> Чтобы защитить полное доверие и уважение к Соединенным Штатам, критически важно, чтобы конгресс как можно скорее поднял или приостановил действие долгового лимита», — слова Йеллен из письма на имя спикера палаты представителей Нэнси Пелоси передает CNBC.

14 октября президент США Джо Байден утвердил повышение потолка государственного долга страны до $480 млрд. Это позволит покрывать национальные расходы до 3 декабря.

6 октября Байден сравнил ситуацию вокруг потолка госдолга Соединенных Штатов с метеором, угрожающим ударить по национальной экономике. Также он раскритиковал Республиканскую партию, которая противодействует утверждению конгрессом инициативы по повышению потолка госдолга или приостановке лимита заимствований.

1 августа в США вновь вступили в силу ограничения на размер госдолга. Они не действовали на протяжении двух лет. На тот момент задолженность страны уже превышала ее ВВП, а в июне текущего года она достигла $28,5 трлн. Лимит восстановили на уровне $22 трлн.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021