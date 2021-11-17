Минфин США предупредил о возможном дефолте в декабре

Деньги на финансирование федерального правительства Соединенных Штатов могут закончиться после 15 декабря. Об этом предупредила конгресс министр финансов США Джаннет Йеллен во вторник, 16 ноября.

Чтобы этого не произошло, она призвала как можно скорее повысить потолок государственного долга.

«Хотя я питаю высокую степень уверенности в способности министерства финансировать правительство Соединенных Штатов по 15 декабря, существуют сценарии, при которых министерство останется без достаточных ресурсов для продолжения финансирования деятельности правительства Соединенных Штатов после этой даты. <...> Чтобы защитить полное доверие и уважение к Соединенным Штатам, критически важно, чтобы конгресс как можно скорее поднял или приостановил действие долгового лимита», — слова Йеллен из письма на имя спикера палаты представителей Нэнси Пелоси передает CNBC.

14 октября президент США Джо Байден утвердил повышение потолка государственного долга страны до $480 млрд. Это позволит покрывать национальные расходы до 3 декабря.

6 октября Байден сравнил ситуацию вокруг потолка госдолга Соединенных Штатов с метеором, угрожающим ударить по национальной экономике. Также он раскритиковал Республиканскую партию, которая противодействует утверждению конгрессом инициативы по повышению потолка госдолга или приостановке лимита заимствований.

1 августа в США вновь вступили в силу ограничения на размер госдолга. Они не действовали на протяжении двух лет. На тот момент задолженность страны уже превышала ее ВВП, а в июне текущего года она достигла $28,5 трлн. Лимит восстановили на уровне $22 трлн.