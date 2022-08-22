Профсоюзы предложили страховать россиян от безработицы за счет НДФЛ 

В России может появиться новый вид обязательного страхования, такую инициативу выдвинула Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает ТАСС.

В обращении организации к Минтруду указано, что предлагаемая мера позволит защитить россиян от потери дохода.

Уточняется также, что благодаря инициативе станет возможным защитить россиян в случаях задержки зарплаты или при потере работы.

Финансирование расходов на страхование, согласно задумке ФНПР, может осуществляться, например, за счет средств, которые уплачивают работники в виде 1–1,5 процентного пункта налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Новый способ страхования может носить обязательный характер, он затронет все сферы предпринимательства, включая самозанятых.

Страховщиком, как ожидается, выступит Фонд пенсионного и социального страхования, который учредят 1 января 2023 года. Авторы документа считают, что такой подход позволит поднять уровень доходов и качество жизни работающих и безработных граждан.

По словам директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, идея позитивная, она в рамках мирового тренда. Эксперт отметил, что во многих экономически развитых и развивающихся странах такая система страхования частично работает.

«Тут, конечно, нужно знать какая будет уплата за все эти мероприятия. Даже если будет задействован государственный бюджет, это будет возможно. По крайней мере можно провести пилотный проект в двух-трех регионах и посмотреть, как эта мера будет работать, насколько будет сложно администрировать этот процесс. Я не думаю, что страховая сумма будет космических размеров, но хоть какие-то деньги человек получит. Однако необходимо будет четко прописать в документах, как и с какого момента страхование будет действовать, и отрегулировать другие нюансы», — сказал Остапкович в беседе с «Известиями».

5 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по поддержке экономики в Екатеринбурге заявил об ожидании осенью отхода уровня безработицы от текущих низких показателей в 3,9%. Однако он подчеркнул, что ситуация на российском рынке труда является контролируемой.

Данные о том, что в России второй месяц подряд безработица держится на рекордно низких значениях — 3,9%, — это данные об официально зарегистрированных безработных в стране, подчеркнул Нилов.

Самые пиковые значения были, по его словам, во время пандемии коронавируса — до 4 млн нетрудоустроенных граждан. Однако общими усилиями, возможностью работать удаленно, специальными правительственными мерами профпереподготовки этот уровень удалось снизить до допандемийных уровней и сейчас без работы в РФ остается менее 1 млн человек.

Депутат отметил, что пособия по безработице в стране до пандемии были очень небольшими и многие граждане не вставали на учет в центры занятости, предпочитая искать работу через интернет. Однако для уволенных после 1 марта 2020 года пособия стали выше, достигнув уровня минимальной оплаты труда, что мотивировало людей вставать на учет.

«Сегодня в центрах занятости можно получить возможность заиметь бесплатно дополнительное образование, повысить квалификацию и трудоустроиться», — сказал парламентарий.

По его словам, непростая ситуация в экономике всё же отразится на ведении бизнеса и избежать сокращения штатов и оптимизации расходов компаний нельзя.

15 июля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация на рынке труда в РФ стабильна и доля зарегистрированных безработных не превышает отметку 0,9%. Она сообщила, что за период с 4 по 11 июля число стоявших на учете нетрудоустроенных граждан снизилось на 5,6 тыс., до 681,4 тыс. человек.