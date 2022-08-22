AT: Байден привел США к чудовищной катастрофе в Афганистане

Склонность американского лидера Джо Байдена к односторонним действиям без учета мнения лидеров конгресса, военных и разведывательных экспертов опасно для США и уже обернулось чудовищной внешнеполитической катастрофой в Афганистане. Об этом заявил 20 августа Джек Макферрин в своей статье для портала American Thinker.

В годовщину событий он отметил, что падение афганского правительства после стремительного вывода из страны американских войск в 2021 году нанесло огромный ущерб стратегическим интересам США и международной репутации страны. А стремление Байдена принимать решения самостоятельно вызывает обеспокоенность.

«Действия Байдена в Афганистане стали, вероятно, самой вопиющей внешнеполитической катастрофой со времен неудавшейся попытки президента Картера спасти его во время кризиса с заложниками в Иране. Интересно, сколько еще вреда он может нанести за оставшееся время на посту президента», — отметил он, допустив очередные провалы США во внешней политике страны.

Автор считает, что Байден действовал исключительно по своему усмотрению, не учитывая советы специалистов по развитию ситуации. В итоге афганское население осталось в нищете, был нанесен удар международной репутации США, погибли 13 американских военнослужащих, а Афганистан снова стал рассадником террористов.

Также автор материала отметил, что ответственным за начало вывода войск США из Афганистана стал экс-президент Дональд Трамп, подписавший в Дохе соглашение с талибами (движение «Талибан» признано террористическим и находится под санкциями ООН) о выводе войск из страны к 1 мая 2021 года. Однако Вашингтону не стоило вести переговоры с террористами, так как после подписания соглашения талибы несколько раз атаковали афганские силы.

В Афганистане оставались 2,5 тыс афганских военных, которые могли контролировать ситуацию в стране, но Байден не оставил этот контингент, не послушав своих же советников, конгрессменов и сенаторов, добавил автор статьи, отмечает «Газета.Ru».

21 августа испанское издание El Debato написало, что решения США в связи с ситуацией на Украине могут привести к потере Вашингтоном миллиардов долларов, как и при выводе американских войск из Афганистана. Белый дом спонсирует киевский режим, однако, если вспомнить, что произошло в Кабуле, можно предположить, что деньги пущены на ветер.

1 августа госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил участников радикального движения «Талибан» в нарушении обязательств по гарантиям антитеррористической безопасности. Таким образом он отреагировал на информацию об укрывательстве в Кабуле одного из лидеров «Аль-Каиды» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Аймана аз-Завахири.

В тот же день агентство Associated Press сообщило, что США ликвидировали в Кабуле Аймана аз-Завахири.