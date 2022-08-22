Гинер заявил об отсутствии у него эмоций в связи с уходом Федуна из «Спартака»

Президент ЦСКА Евгений Гинер 22 августа заявил, что он абсолютно индифферентно относится к уходу из состава акционеров ФК «Спартак» бывшего вице-президента компании «Лукойл» Леонида Федуна.

«Федун уходит из «Спартака»? Хочет — уходит, не хочет — не уходит. У меня никаких эмоций», — цитирует Гинера «Спорт-экспресс».

При Леониде Федуне, который являлся владельцем «Спартака» 18 лет, клуб становился чемпионом страны (сезон-2016/2017), обладателем Кубка России (сезон-2021/2022) и Суперкубка (2017).

В свою очередь, сам Федун обратился к болельщикам «Спартака» и поблагодарил коллег и друзей из «Лукойла» за то, что они в сложнейшей обстановке поддержали клуб. Бывший владелец заметил, что оставляет им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров и великолепный стадион. Он подчеркнул, на его поддержку можно рассчитывать всегда, он остается болельщиком команды.

Ранее в понедельник стало известно, что «Лукойл» приобрел 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена», а Федун в связи с выходом из состава акционеров клуба больше не будет участвовать в управлении им.