Реклама
Прямой эфир
Мир
Цены на электроэнергию в ряде стран ЕС поднялись выше €600 за 1 МВт•ч
Мир
Не менее 15 человек пострадали при ударе ВСУ по Херсону
Мир
Исполнительницу убийства Дугиной объявят в розыск
Мир
Власти Риги запретили акцию протеста у памятника Освободителям
Мир
Лукашенко потребовал запустить Белорусскую АЭС на полную мощность
Туризм
Ростуризм заявил о планах построить в Дагестане курорт - аналог Сочи
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии россиян среди пострадавших при теракте в Сомали
Мир
Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил об основаниях для дефолта США
Армия
Российские ПВО уничтожили восемь снарядов РСЗО HIMARS в районе Каховки
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Спорт
Федун сложил с себя полномочия президента московского ФК «Спартак»
Мир
Цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров

Гинер заявил об отсутствии у него эмоций в связи с уходом Федуна из «Спартака»

Президент ЦСКА Гинер заявил об отсутствии у него эмоций в связи с уходом Федуна из «Спартака»
0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент ЦСКА Евгений Гинер 22 августа заявил, что он абсолютно индифферентно относится к уходу из состава акционеров ФК «Спартак» бывшего вице-президента компании «Лукойл» Леонида Федуна.

Табличное дело: как «Спартак» лишился лидерства по итогам дерби
Красно-белые покинули первое место после поражения от принципиального соперника московского «Динамо»

«Федун уходит из «Спартака»? Хочет — уходит, не хочет — не уходит. У меня никаких эмоций», — цитирует Гинера «Спорт-экспресс».

При Леониде Федуне, который являлся владельцем «Спартака» 18 лет, клуб становился чемпионом страны (сезон-2016/2017), обладателем Кубка России (сезон-2021/2022) и Суперкубка (2017).

В свою очередь, сам Федун обратился к болельщикам «Спартака» и поблагодарил коллег и друзей из «Лукойла» за то, что они в сложнейшей обстановке поддержали клуб. Бывший владелец заметил, что оставляет им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров и великолепный стадион. Он подчеркнул, на его поддержку можно рассчитывать всегда, он остается болельщиком команды.

Ранее в понедельник стало известно, что «Лукойл» приобрел 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена», а Федун в связи с выходом из состава акционеров клуба больше не будет участвовать в управлении им.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022