Федун выступил с заявлением к болельщикам после ухода из «Спартака»

Бывший вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун обратился к болельщикам футбольного клуба «Спартак». Его заявление 22 августа приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Федуна, в 1972 году он впервые попал на матч «Спартака». Тогда он не мог представить, что будет руководить командой 18 лет.

«Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования», — продолжил Федун.

Он поблагодарил коллег и друзей из «Лукойла» за то, что они в сложнейшей обстановке поддержали «Спартак».

«Я оставляю им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион. Верю, что вместе они способны достигнуть новых побед!» — добавил Федун.

Он подчеркнул, на его поддержку можно рассчитывать всегда, он остается болельщиком команды.

Ранее в понедельник стало известно, что «Лукойл» приобрел 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена», а Федун в связи с выходом из состава акционеров клуба больше не будет участвовать в управлении им.

О том, что вице-президент «Лукойла» Федун покидает свой пост в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами, стало известно в июне. Он занимал эту должность с 1994 года.