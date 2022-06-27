Федун покинул должность вице-президента «Лукойла»

Вице-президент российской нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун с 27 июня покидает свой пост в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«С сегодняшнего дня Леонид Федун, занимавший пост вице-президента ПАО «Лукойл» по стратегическому развитию, покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами», — сказано в сообщении.

Федун работал вице-президентом нефтяной компании с 1994 года.

Вместе с тем Федун отметил, что продолжит занимать пост президента московского футбольного клуба (ФК) «Спартак», пишет «Спорт-Экспресс».

«К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься «Спартаком» — делать всё, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался», — приводит слова Федуна пресс-служба ФК.

Федун также является учредителем нескольких благотворительных фондов, в частности, фонда поддержки ветеранов и молодежи ФК «Спартак», фонда формирования целевого капитала для поддержки социальных программ.

В апреле «Лукойл» покинул его президент и основатель Вагит Алекперов, объяснив это вводом против него персональных санкций.